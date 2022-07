Voetbal kort | Club Brugge wint Belgische supercup, Heracles Almelo moet oefenduel afgelasten

Conference League AZ mogelijk naar Schotland in derde voorronde, FC Twente naar Luxemburg of Servië

Als AZ door de tweede voorronde van de Conference League komt tegen het Bosnische Tuzla City, dan spelen de Alkmaarders in de volgende voorronde tegen Dundee United. FC Twente speelt in die derde voorronde tegen Het Luxemburgse Racing FC Union Luxemburg of FK Cukaricki uit Servië.

