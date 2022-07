Voetbal kort | Drietal Ajax verlaat trainingskamp, Messi scoort, Vitesse moet doelman missen

Column Sjoerd Mossou | Echt sportgek zijn al die uitgedoste la-la-la-Nederlan­ders niet natuurlijk, eerder knettergek

Columnist Sjoerd Mossou verwonderde zich weer over de Oranje-gekte die deze week op meerdere plekken in al zijn waanzin opdook. ,,Ze gaan lekker de Nederlander uithangen, want daar gaat het in de kern om: trots zijn op je Nederlander-zijn, op je malle zelf, op ons gave kikkerlandje - en daar dan kippenvel van krijgen.”

