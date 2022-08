Voetbal kort | Fraaie onderscheiding voor Branco van den Boomen, proces tegen Ryan Giggs begonnen

KNVB gaat duel PSV verplaat­sen als AS Monaco wordt verslagen

De KNVB houdt rekening met PSV als de club uit Eindhoven zich weet te plaatsen voor de play-offs in de voorronde van de Champions League. In dat geval hoeft de winnaar van de Johan Cruijff Schaal op zaterdag 20 augustus niet tegen FC Volendam in de Eredivisie te spelen. Dat thuisduel wordt dan verplaatst naar woensdag 31 augustus, zo meldt PSV.

13:58