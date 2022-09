Voetbal kort | Hull City stuurt op wedstrijddag Shota Arveladze de laan uit

Van Gaal verwacht Pasveer mee te nemen naar Qatar: ‘Maar het was wel makkelijk werk’

Remko Pasveer hield ook in zijn tweede interland de nul als doelman van Oranje. De 38-jarige keeper deed dat donderdag al bij zijn debuut in Polen (0-2) en herhaalde dat kunstje vanavond tegen België (1-0) in de Johan Cruijff Arena, waar hij de komende weken zijn plek voor het WK wil veiligstellen.

25 september