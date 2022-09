Voetbal kort | Schouten, Zirkzee en Kasius hebben in Thiago Motta nieuwe trainer

Kansenverhouding 29-4 Oranje Leeuwinnen grijpen diep in blessure­tijd WK-ticket na thriller tegen IJsland

De Oranje Leeuwinnen hebben zich op wonderbaarlijke wijze geplaatst voor het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. Invalster Esmee Brugts (19) maakte in Utrecht in de 93ste minuut met een indraaiende voorzet - al dan niet geraakt door Stefanie van der Gragt of een IJslands hoofd - de bevrijdende 1-0 tegen IJsland, nadat kans op kans daarvoor geen doelpunt had opgeleverd. Alleen een zege was genoeg voor directe WK-kwalificatie.

