Voetbal kort | Son kijkt na oogoperatie uit naar WK, ManCity gokt pas rond de kerst weer op Haaland

Steven Berghuis ziet niet op tegen weerzien met PSV’ers bij Oranje: ‘Het is ook niks persoon­lijks of zo’

Nog nauwelijks bekomen van de teleurstelling van de verloren topper tegen PSV, staat vanavond voor Ajax de volgende wedstrijd al op het programma. Om 20.00 uur wordt er in de Johan Cruijff Arena afgetrapt voor het inhaalduel met Vitesse. ,,De knop moet weer om, want de realiteit is dat we bij winst weer bovenaan staan’’, blikt Steven Berghuis vooruit.

14:06