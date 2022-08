Voetbal kort | Tjaronn Chery doet het voor Maccabi Haifa, David Neres belangrijk voor Roger Schmidt

WK-kandidaten Steven Berghuis en Davy Klaassen bij Ajax in de wachtkamer: ‘Niet meteen gaan klagen’

Zonder Steven Berghuis en Davy Klaassen viel de puzzel op het middenveld en in de aanval van Ajax tegen FC Groningen in elkaar. Juist op het moment dat de internationals warm willen draaien voor het WK, nemen ze in de hoofdstad plaats in de wachtkamer.

16 augustus