Voetbal lobbyt meer in Den Haag en vreest geen nieuwe competitiestop

Loukili ‘eindelijk’ los bij Helmond Sport: ‘Poeh, man. Die laatste minuten waren zó spannend’

8:28 Nee, de wedstrijd tegen FC Den Bosch was zeker niet de beste van Helmond Sport dit seizoen. Maar de ploeg van Wil Boessen won wél weer eens, ook dankzij Karim Loukili. De uitblinker van de voorbereiding scoorde met een mooie boogbal en is nu ook ‘eindelijk’ los in de competitie.