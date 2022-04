‘Voetballende apotheker’ Gernot Trauner geniet bij Feyenoord van eredivisie, dierentuin en pretparken

Of Gernot Trauner nog even breeduit wil lachen terwijl hij op de grond zit met de schaal. Die ontving hij omdat hij de beste was in het AD Spelersklassement van februari en maart. De centrale verdediger van Feyenoord willigt het verzoek met alle liefde in. ,,Poseerden de Italiaanse verdedigers Claudio Gentile, Alessandro Nesta en Marco Materazzi zelden lachend voor fotografen? Ja, maar die hebben deze prijs nooit gewonnen’’, lacht Trauner.