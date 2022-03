Voetbalpodcast | ‘Ajax is een mysterie, het wordt 5-0 óf billenknijpen’

Lange tijd was de vraag: wanneer wordt Ajax kampioen? In de AD Voetbalpodcast kreeg Johan Inan al geregeld te horen dat hij kon gaan tikken aan de kampioensbijlage. Maar acht wedstrijden voor het einde van het seizoen is dat nog allerminst zeker. Etienne Verhoeff bespreekt het voetbalweekend, aan de hand van vier stellingen, met Sjoerd Mossou en Maarten Wijffels.

,,Het is echt een mysterie bij Ajax. Het wordt of 5-0 of het wordt billenknijpen. Je zou verwachten dat Ten Hag dat er nu wel uit had gekregen’’, zegt Sjoerd Mossou over het spel van de Amsterdammers. ,,Je hebt steeds het gevoel dat er één duwtje nodig is en dan gaat de trein rijden en worden ze fluitend kampioen. Maar dat gebeurt al vier wedstrijden op rij niet. Feyenoord wordt daarom een sleutelwedstrijd.’’

,,Voor PSV maakt het komend weekend ook niet uit wat er gebeurt’’, verwijst Maarten Wijffels naar Ajax-Feyenoord. ,,Wint Ajax dan is plek twee zeker in de eredivisie. Wint Feyenoord dan zijn ze waarschijnlijk koploper in de eredivisie.’’

Degradatie

En ook onderin is het spannend. ,,Willem II, Fortuna Sittard en SC Heerenveen gaan degraderen’’, stelt Wijffels als hem wordt gevraagd naar de degradanten dit seizoen. ,,Al moet RKC ook wel oppassen. Mijn gunfactor ligt wel bij Sparta. Dat heeft het tegen Ajax, PSV en Feyenoord knap gedaan met hele kleine nederlagen. Met een goed plan.’’

,,Toch niet met het leukste voetbal’’, reageert Mossou. ,,Heerenveen is momenteel de slechtst voetballende ploeg om te zien. Dat wordt straks een club zoals NAC, Roda JC en ADO Den Haag. Dat gaat van kwaad tot erger. Elk seizoen wordt het minder en dat is niet meer te stoppen. Als ze er dit jaar niet uitvliegen, dan is er een grote kans dat het volgend jaar gebeurt.’’

In de AD Voetbalpodcast ook de vraag of Feyenoord met Dessers in de spits erop vooruit is gegaan en wat zou je doen met 150 miljoen? Als je het over hebt, stop je het dan in Vitesse?

Beluister de AD Voetbalpodcast via AD.nl, de AD App of jouw favoriete podcastplatform.

Volledig scherm Dagelijks is er een nieuwe AD Voetbalpodcast te beluisteren. © DPG Media