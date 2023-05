Voetbalpodcast | 'De KNVB zit met de handen in het haar, zeker nu de play-offs eraan komen’

Een voetbalweekend van uitersten. Groot feest in Rotterdam, maar een gitzwarte zondag in Groningen. Twee minuten stilstaand voetbal in Utrecht. Bovendien is er genoeg gesprekstof over AZ in Europa en de keuzes van bondscoach Ronald Koeman. Het komt allemaal voorbij in de AD Voetbalpodcast met Mikos Gouka en Johan Inan.

In Rotterdam was het zondag groot feest. Feyenoord is gekroond tot landskampioen van het seizoen 20222023. Maar is dat een basis voor meer succes komende jaren? ,,Er is een beter fundament gelegd dan in 2017 bij Feyenoord”, reageert Gouka op de stelling de club uit Rotterdam nu de komende vier jaar kampioen van Nederland wordt. ,,Zes jaar geleden stopten ze het geld in een trainingscomplex. Ook begrijpelijk. Maar goed, Ajax heeft altijd geld en die gaan nu niet de Champions League in. PSV is ook niet al te rijk, dus dit het moment voor Feyenoord om door te pakken.”

,,Het belangrijkste is toch of Arne Slot bij Feyenoord blijft’, vult Inan aan. ,,Als de selectie nu bij elkaar blijft met wat gerichte versterkingen erbij. Dat is wel cruciaal. Op welke positie? Vleugelaanvallers denk ik.”

Het regende wedstrijdstakingen dit weekend met FC Groningen-Ajax als treurig dieptepunt. Na tien minuten werd het duel al definitief gestaakt. Vuurwerk op het veld, een supporter die het veld op kwam. ,,Ik denk dat de KNVB met de handen in haar zit”, zegt Inan. ,,De play-offs komen eraan. Dan heb je elke drie of vier dagen een wedstrijd. Er is geen ruimte om dan wedstrijden in te halen. Ze zullen de maatregelen misschien wel eerder moeten herzien.”

Gouka: ,,Er zit geen straf aan vast. Misschien moet een club punten in mindering krijgen. Dan zou FC Groningen bijvoorbeeld komend seizoen met zes punten in mindering moeten beginnen in de Keuken Kampioen Divisie.”

Etienne Verhoeff, Johan Inan en Mikos Gouka.