Voetbalpodcast | ‘Dit was een ouderwetse bekeravond’

Bekerwedstrijden met verlengingen, strafschoppen, rode kaarten. De achtste finales van het TOTO KNVB-bekertoernooi hadden het allemaal woensdagavond. Feyenoord bekerde door ten koste van NEC. En ondertussen rommelt het weer in de top. Verder bespreekt Etienne Verhoeff met Sjoerd Mossou het fenomeen ‘ trainerfluisteraar ’ in een nieuwe AD Voetbalpodcast.

,,De vereniging ter bevordering van de woorden kolderiek en krankzinnig kan tevreden zijn, want dit was een ouderwetse bekeravond”, begint Mossou de podcast. Feyenoord kwam terug van een 0-2 achterstand tot 2-2, dacht te hebben gewonnen in de verlenging, maar strafschoppen brachten de beslissing.

Al moet gezegd worden, Feyenoord schoot 50 keer. Dan zijn vier doelpunten wel wat weinig. ,,Onze trainer zei dan altijd: 'Donderdag trainen we op afwerken’. Beide trainers gaan dit duel nog wel even terugkijken. Vooral Arne Slot. Vier goals tegen krijgen in de Kuip tegen NEC is natuurlijk beroerd. En voorin hebben ze net te weinig kwaliteit om het verschil te maken. Feyenoord maakt wel vier goals, maar afgemeten aan het aantal kansen is dat te weinig.”

In Groningen zijn de herstelwerkzaamheden begonnen. Oud-trainer Hans Westerhof is daar aangesteld als adviseur van de technische staf. ,,De trainerfluisteraar hebben we vaker gezien. Guus Hiddink bij Phillip Cocu, Dick Advocaat bij Giovanni van Bronckhorst. Dat is een lapmiddel bij clubs in de problemen en een onervaren trainer. Misschien helpt het de trainer.”

Verder een vooruitblik op FC Twente - Ajax en de onrust in de top bij Feyenoord. Beluister de podcast nu via AD.nl, de AD App of jouw favoriete podcastplatform.

Volledig scherm Etienne Verhoeff en Sjoerd Mossou. © Joost Hoving / Maarten Visser