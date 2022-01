Voetbalpodcast | ‘Feyenoord heeft zich aardig versterkt gezien de middelen’

Het is transferdeadlinedag. De dag waarop zaakwaarnemers en td’s angstvallig hun telefoon in de gaten houden. Spelers hopen op een nieuw vooruitzicht en weer dromen van speeltijd. De laatste dag om nog te wisselen van club tot het einde van de competitie. Daarover praat Etienne Verhoeff met Sjoerd Mossou in een nieuwe AD Voetbalpodcast.

,,Heel veel clubs zijn al uitgewinkeld denk ik’’, zegt Mossou. ,,Maar op die laatste dag gebeuren nog wel hele rare dingen. Clubs die in paniek zijn en een gokje wagen. Dat is best vermakelijk. Er zijn natuurlijk heel veel mislukte januari aankopen. Dan denkt een club per se een spits te moeten halen en dan gaan ze het lijstje afwerken. Om vervolgens uit te komen bij nummer 31. Je hebt dat legendarische fragment uit de docuserie Sunderland till I die als ze Will Grigg willen halen. Maximaal een miljoen mag hij kosten wordt dan gezegd na 33 keer vergaderen, maar uiteindelijk komt hij voor bijna 4 miljoen ofzo.’’

Pratto

Wintertransfers is geld weggooien, was het statement van Hugo Borst afgelopen vrijdag. Mossou kan daar enigszins in meegaan. ,,In dat kader moet ik bijvoorbeeld ook denken aan Pratto bij Feyenoord vorig jaar. Het verbaast me toch dat clubs niet vaker nog wat telefoontjes plegen over een speler. En dan bedoel ik niet een telefoontje naar de club of zaakwaarnemer of trainer van zijn huidige club. Die hebben een belang. Maar bel een goede Argentijnse journalist en vraag eens na wat het verhaal is. Het kan geen kwaad om een voetbalkenner te bellen die wat meer aan de zijlijn staat.’’

Ook de topclubs uit de eredivisie komen in de podcast aan bod. ,,Ajax en Feyenoord zijn redelijk klaar. Ajax hoeft Tagliafico niet weg te doen. En een transfer van Bergwijn moet je zeker niet uitsluiten. Het is nog altijd fifty-fifty denk ik. PSV zoekt nog een buitenkansje als verdediger. Feyenoord is met Sandler nog bezig. Als dat lukt hebben ze zich toch aardig versterkt. Dat vind ik wel verrassend gezien de financiële positie bij Feyenoord. Het zijn relatieve kleine transfers of huurconstructies. Maar toch.’’

Daarnaast de nieuwe club van Donny van de Beek, weer ophef over een jonge Engelse voetballer, de posts van clubs op sociale media en de strijd tussen Stefan de Vrij en zijn voormalig zaakwaarnemers.

