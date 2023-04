Voetbalpodcast | ‘Feyenoord speelde eigenlijk met negen man tegen AS Roma’

De coëfficiëntenpolonaise kan worden ingezet. Vanaf 2024 heeft Nederland twee vaste Champions League-plaatsen. Verder bespreekt Etienne Verhoeff met Maarten Wijffels in de AD Voetbalpodcast de zege van Feyenoord, de nederlaag van AZ, de clubvoorkeur van de koning en de bizarre slotfase in Manchester.

,,Het is wel een heuglijk moment”, begint Wijffels de podcast feestelijk. ,,Het is nog niet zo lang geleden dat FC Utrecht werd uitgeschakeld door een club uit Luxemburg in Europa. En dan nu twee tickets zeker voor de Champions League en mogelijk nog een derde Nederlandse club. Over de laatste vijf Europese seizoen hebben Nederlandse clubs 116 Europese wedstrijden gewonnen. Daarmee zijn we het vijfde land in Europa. Voor Frankrijk en Portugal.”

Een van die zeges was gisteravond in Rotterdam, waar Feyenoord met 1-0 won van AS Roma. Velen benoemden Mats Wieffer tot man van de wedstrijd. ,,Nee, Orkun Kökcü was de man van de wedstrijd. Als je ziet hoe volwassen hij speelt. Hij is enorm gegroeid. Ik vond hem echt heel goed. Ik snap wel dat de Europese clubs naar hem kijken. Die is weg deze zomer en ik zou dan kiezen voor Benfica als tussenstap. Daarna kan je altijd nog een stap maken naar een grotere club.”

De 1-0 van de ploeg van Arne Slot lijkt wat mager op weg naar Rome volgende week. ,,1-0 voor Feyenoord is wel een maximaal resultaat. Zeker omdat Feyenoord eigenlijk met negen man speelde, omdat ze niets aan de vleugelaanvallers hadden. Dat was helemaal niets. AS Roma had wel op voorsprong kunnen komen, maar Feyenoord was toch weer een team.”

