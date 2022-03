Voetbalpodcast | ‘Het feit blijft dat Oranje geen wereldtop is’

Het nieuwe systeem van Oranje bracht zaterdag een vermakelijk duel in de Johan Cruijff Arena. Nederland won met 4-2 van Denemarken. Welke conclusies kunnen we al trekken na dit duel? In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff het met Sjoerd Mossou en Maarten Wijffels aan de hand van drie stellingen.

Virgil van Dijk zei na afloop nog altijd een voorkeur te hebben voor 4-3-3. Maar daar is Mossou het niet mee eens. ,,Er was alleen maar reden om het gelijk van Van Gaal bevestigd te zien. Zonder grote conclusies te trekken.’’ Wijffels: ,,Je ziet overal in de wereld dat ploegen en coach zich wapenen om zo onvoorspelbaar te zijn. Dat is het Nederlands elftal ook aan het doen. De vraag is of je altijd met drie centrale verdedigers moet spelen. Nee, zeker niet. Je kunt altijd terugvallen op 4-3-3.’’

Van Gaal maakte een aantal duidelijke keuzes in zijn basisopstelling. Zo verdween Georginio Wijnaldum uit de basis. Sterker nog, hij bleef de hele wedstrijd op de bank. De situatie bij zijn club PSG is al niet anders. Met het oog op het WK staat Wijnaldum voor een belangrijke zomer. ,,Hij is nu 31 jaar. Hij zou terug kunnen naar Engeland waar hij een goede naam heeft. Hij kan hopen dat er volgend jaar een nieuwe trainer komt bij PSG’’, reageert Wijffels. Mossou: ,,Er gaat in Parijs wel een hoop veranderen. Dan is hij toch een aankoop van de vorige trainer. En hij heeft geen status. Wijnaldum moet deze zomer weg bij PSG.’

Promes

Dit weekend kwam ook een groter verhaal over Quincy Promes naar buiten in het AD. Daaruit bleek dat de directie van Ajax al vroegtijdig was gewaarschuwd over de mensen met wie Promes omging. Hadden Ten Hag en Van der Sar hier niet eerder moeten ingrijpen? ,,De verantwoordelijkheid van de club houdt wel ergens op hè. Het zijn geen kleine kinderen’’, zegt Mossou.

