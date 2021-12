Voetbalpodcast | ‘Het gevoel rondom Feyenoord kan kantelen bij nederlaag tegen Heerenveen’

Feyenoord en Ajax spelen hun laatste wedstrijd van 2021. Vooral Feyenoord speelt een belangrijk duel in Friesland. Dus praat presentator Etienne Verhoeff vandaag met Mikos Gouka over die wedstrijd in de AD Voetbalpodcast. Maar ook over de wens om de Keuken Kampioen Divisie een week later te laten beginnen, een tweejaarlijks WK en corona in de Premier League.

De clubs uit de Keuken Kampioen Divisie zijn het zat. Wedstrijden zonder publiek, het gemis aan inkomsten. Dus is het verzoek ingediend om een week later te beginnen na de winterstop. ,,Ze liggen op schema dus ik zie niet in waarom niet’’, zegt Gouka. ,,Ik vind het ook niet erg. Je zit begin januari altijd in de kou op de tribune. Kan je beter de competitie wat langer door laten lopen.’’

Het hoofdgerecht van deze AD Voetbalpodcast is SC Heerenveen - Feyenoord. Bepalend voor de ambities van de Rotterdammers. ,,Als je een paar weken geleden had gezegd: ‘ze eindigen 2021 tegen Heerenveen in Friesland had je gezegd: nou en?’ Als na de wedstrijd tegen Maccabi de winterstop was begonnen, dan liep iedereen nu polonaise rondom de Kuip. Maar door het gelijkspel tegen Groningen, de uitschakeling in de beker door FC Twente en de nederlaag tegen Ajax... Dat heeft het gevoel doen kantelen.’’

Bovendien is Heerenveen niet altijd de ideale tegenstander voor Feyenoord. Gouka: ,,Vorig jaar verloor Feyenoord daar met 3-0 verloren en wilde Dick Advocaat opstappen. Er was toen een hoop stress en paniek. Er werden groepsgesprekken gevoerd en het werd opgelost. Maar een paar weken later speelden ze er voor de beker. Feyenoord stond 1-3 voor. Er was niets aan de hand. Berghuis kreeg rood en Feyenoord verloor met 4-3. Dus Heerenveen is wel een hele lastige horde voor de Rotterdammers.’’

Bovendien heeft de ploeg van Arne Slot iets te verliezen: aansluiting bij de top. ,,Verliest Feyenoord van Heerenveen, dan kom je weer bij ploegen als AZ en Vitesse. Dat is geen schande, want daar hadden we ze voor het seizoen ingeschat. Maar Feyenoord heeft zelf geroepen dat het de strijd aan wil gaan met Ajax en PSV. Dan moet je blijven winnen.’’

Beluister nu de hele AD Voetbalpodcast via jouw favoriete podcastplatform of via AD Sportwereld en de app van het AD.

