Voetbalpodcast | ‘Je kunt André Onana niet meer opstellen bij Ajax’

De meest besproken man dit weekend in de eredivisie was André Onana. Niet zozeer zijn fout, maar vooral zijn gedrag na afloop. Dus is de doelman van Ajax een van de stellingen in de AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff neemt het weekend door met Johan Inan en Sjoerd Mossou. Van blunderende keepers tot een heerlijk wedstrijd in Engeland.

Moet je Onana passeren voor de bekerfinale is de eerste stelling. ,,Eens”, roept Sjoerd Mossou gelijk. ,,Ja, hij moet eruit, maar Tyton, Stekelenburg en Gorter hebben geen wedstrijden gespeeld of ervaring in het spelen van een bekerfinale”, reageert Inan.

Mossou: ,,Het is geen teamspeler meer, dus je kunt hem niet opstellen. Wie je dan opstelt maakt niet uit, maar het is een speler die alleen maar met zichzelf bezig is. Als Ten Hag Onana wel opstelt dan zou dat tegen alles ingaan waar hij voor staat.” Inan gaat daar nog een stap verder dan. ,,Als je Onana passeert tegen PSV, dan moet je hem gelijk uit de selectie zetten.”

In de AD Voetbalpodcast komt ook de toekomst van Erik ten Hag aan bod. Die leek in Engeland te liggen, maar met Red Bull Leipzig is er nu ook een Duitse optie. Is dit niet logischer?

Luuk de Jong liet zich ook horen dit weekend. Hij hielp Barcelona weer in de slotfase aan een zege. Weer hij. ,,Ze moeten hem houden bij Barcelona”, oppert Mossou.’ Inan: ,,Heb je Luuk de Jong in je selectie dan heb je in ieder geval een plan B. Voor de slotfase van een wedstrijd is het ideaal. Slinger een bal voor de goal en Luuk loopt er wel een keer tegenaan.”

