Voetbalpodcast | ‘Louis van Gaal van de rolstoel naar de leunstoel’

Een bondscoach met corona. Een trainer die zeven duels voor het einde van het seizoen de laan uit wordt gestuurd bij een subtopper. Patrick Kluivert is klaar voor Ajax. En is Ruud van Nistelrooij klaar voor PSV? Etienne Verhoeff bespreekt het met Maarten Wijffels in een nieuwe AD Voetbalpodcast.

Het Nederlands elftal zou zich deze week, onder leiding van Louis van Gaal, storten op het nieuwe systeem voor het WK van 2022. Er is op weg naar dat WK weinig tot geen ruimte om een systeem erin te slijpen. Dus was deze week belangrijk voor de bondscoach. Maar die zit inmiddels in quarantaine met corona. ,,Ik heb zitten nadenken hoe Louis toch op dat trainingsveld aanwezig kan zijn. In november werd hij bij de persconferenties op een beeldscherm geplaatst om de pers toe te spreken, toen hij die heupblessure had. Dat zou nu op het veld ook kunnen. Dan horen en zien de spelers Van Gaal langs de lijn. Maar het is niet realistisch.”

De vraag is nu wel hoe Oranje het 1-3-4-3 systeem van Van Gaal erin geslepen krijgt? Wijffels: ,,De kracht van Van Gaal is het rechtstreeks beïnvloeden van spelers op het veld. Dat hebben we vaak gezien. Dan schalt die stem over het veld. Op weg naar het WK 2014 kon je het effect bij de trainingen zien. Hij zit zo diep op de details. Collega-trainers beamen dat ook. Maar dat valt weg. Net als de individuele gesprekken met spelers.”

En weer een vacature in de eredivisie voor komend seizoen. FC Utrecht heeft René Hake ontslagen na de mindere serie wedstrijden. De ploeg staat momenteel zevende in de eredivisie. ,,Om de prestaties van FC Utrecht nu bij Hake neer te leggen en zo vlak voor het einde van het seizoen…Hij zou niet het maximale uit de spelersgroep halen, terwijl hij het daarvoor heel goed doet met Jong FC Utrecht. Onderhand kom je wel uit bij de technische leiding van de club hoor. Je kunt veel beter gaan evalueren of de spelersgroep wel in balans is in plaats van de trainer eruit sturen.’

