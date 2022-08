Voetbalpodcast | ‘Malacia speelde Salah helemaal uit de wedstrijd’

‘Het was een hele aparte maandag’, blikt Langendorff terug op de dag. ‘Er was al een bedrukte sfeer in de trein vanuit Londen naar Manchester. Want veel United-fans wonen in Londen. Een groot deel had ook geel-groene sjaals mee voor het protest tegen de Glazers die middag in Manchester. Er was ook een enorme politiemacht op de been in de stad.’



Dat was op voorhand en toen de wedstrijd. Met een Oranjebril bekeken viel er één man positief op en één negatief. ‘Voor Virgil van Dijk hoop ik dat de bondscoach niet heeft gekeken. Die zoekt duidelijk zijn vorm. Tegen Fulham heb ik Van Dijk ook gezien, toen was hij ook niet ijzersterk. Maar Malacia…die speelde Salah helemaal uit de wedstrijd. Zijn bravoure, de drang naar voren, zijn zelfvertrouwen waren echt verrassend. Malacia is echt een typische United-speler.’