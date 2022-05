Voetbalpodcast | ‘Manchester City en Liverpool zijn twee superteams’

De ontknoping in Engeland van de Premier League. De noodzaak van een scorende spits. De Keuken Kampioen Divisie spannender dan eredivisie volgend seizoen? En strooien met miljoenen om spelers te behouden. Het komt aan bod in een nieuwe AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff bespreekt het aan de hand van vier stellingen met Maarten Wijffels en Johan Inan.

In Engeland was het spannend tot de laatste dag. Manchester City werd gekroond tot kampioen. Een mooi moment om toch te stoppen na deze ontsnapping? Wijffels: ,,Nee, Guardiola moet nog blijven bij City en de club de eerste Champions League bezorgen. Er zijn in Engeland twee fantastische ploegen die elkaar tot het uiterste uitdagen. Dit zijn superteams.’’

,,Het had wel gepast in het seizoen van City als ze sneuvelden in de titelstrijd’’, reageert Inan. ,,Zoals in de Champions League tegen Real Madrid. Maar in vijf minuten drie doelpunten en alles stond weer op de kop.’’

Mbappé

In de podcast komt ook het megacontract van Mbappé aan bod in Parijs. ,,Ik vind het teleurstellend dat Mbappé bij PSG blijft’’, zegt Wijffels. ,,Ik had de hoop dat hij voor Spanje zou kiezen. De Spaanse competitie is prachtig. Die verdient het om een upgrade te krijgen met spelers als Haaland en Mbappé. Iedere liefhebber hoopt dat het niets wordt met PSG en dan blijft Mbappé daar. Ik ben er gewoon pissig over.’’

De strijd om het laatste Europese ticket gaat tussen Vitesse en AZ. De strijd om promotie tussen ADO Den Haag en Excelsior. ,,Ik heb zaterdag naar Dallinga gekeken en wat een goede goal maakte die zeg’’, zegt Johan Inan. ,,Ik kreeg daar een beetje Huntelaar- of Van Nistelrooij-gevoel bij.’ Wijffels: ,,Dallinga kan je wel vergelijken met Huntelaar bij AGOVV. Maar als je komend seizoen in de KKD speelt, dan moet je Mühren halen hè. Dat is een echte eerste divisie spits.’ InanL ,,Of Verheydt. Dallinga zal wel naar de subtop in Nederland gaan komend seizoen.’’

Ook bespreken ze de goal van Mario Balotelli in Turkije.

