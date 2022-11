Voetbalpodcast | 'Overwinteren van Feyenoord in Europa League is een knappe prestatie’

Alle Nederlandse clubs overwinteren in Europa. Dat is goed nieuws voor de coëfficiëntenlijst, de clubkassa, de fans en de spelers. Feyenoord won , gesteund door de Kuip, van Lazio Roma en verzekerde zich zo van de groepswinst. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff het met Sjoerd Mossou en aandacht voor de topper: Ajax-PSV.

,,Feyenoord-Lazio was een meeslepende wedstrijd. Bij iedere goal veranderde de stand in de groep”, vertelt Mossou die het duel in het stadion bekeek. ,,Aan de andere kant, Feyenoord had weinig te verliezen. Ze zijn begonnen aan deze campagne met een nieuw elftal. De kans dat ze eerste zouden worden was niet heel groot. Ik verwachtte wel dat ze zouden overwinteren in Europa. Dat was ook niet moeilijk met deze poule. Feyenoord moest er tegen Lazio een vechtwedstrijd van maken en dat hebben ze gedaan.”

PSV plaatste zich voor de tussenronde van de Europa League en AZ is door in de Conference League. ,,Het was een mooie avond voor het Nederlands voetbal. Met de zeges van PSV en AZ, wat ook goed is voor de coëfficiënten.”

Dit weekend staat de topper Ajax-PSV op het programma. Velen zien PSV als favoriete. En Sjoerd Mossou? ,,Ajax is voor mij de favoriet dit weekend tegen PSV. In topwedstrijden zijn ze meestal de sterkste in thuiswedstrijden als ze aanzetten. Maar PSV is wel een interessante ploeg aan het worden. Er zit voetbal in. De sterkste linie is de aanval van beide teams en de verdediging is juist het zwakst.”

Volledig scherm Dagelijks is er een nieuwe AD Voetbalpodcast te beluisteren. © DPG Media