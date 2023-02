Voetbalpodcast | ‘PSV en Ajax waren helemaal niets in de Europa League’

PSV heeft zichzelf een slechte dienst bewezen door in Sevilla met 3-0 te verliezen. Ajax behield ondanks een matige wedstrijd ( 0-0 ) nog een haalbare uitgangspositie tegen Union Berlin. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff met Maarten Wijffels die Europese duels en natuurlijk de topper tussen Feyenoord en AZ van zaterdagavond.

,,Dit was helemaal niets in de Europa League. Misschien komt volgende week het bericht dat we het tweede Champions League-ticket hebben. We lopen in die polonaise, maar nu blijkt toch het gelijk van Louis van Gaal met Oranje”, begint Wijffels. ,,Van Steven Bergwijn blijft op dit niveau toch niets over momenteel. PSV is aanvallend ook onmachtig. Xavi Simons moet het dan doen, maar dat ventje is 19 jaar en liet het ook niet zien.”

Ajax loste tegen Union Berlin geen enkel schot op doel. Dat gebeurt de Amsterdammers bijna nooit. ,,Ajax is wel vaker aanvallend machteloos geweest, vooral in de Champions League. Maar Union Berlin loopt toch niet over van kwaliteit, als Morten Thorsby je beste speler is. En dan is 0-0 nog een goede uitslag ook.”

De focus gaat ook al richting de topper tussen Feyenoord en AZ van zaterdagavond in de Kuip, de nummer 1 tegen de nummer 2. ,,Ik weet niet wie de favoriet is bij dit duel. Feyenoord mist twee van de drie doelpuntenmakers door een blessure of schorsing. En de derde, Danilo, zit op de bank. Ik ben in wat statistieken gedoken. AZ is heel afhankelijk van Vangelis Pavlidis en daarachter zit dan Jens Odgaard. Bij Feyenoord hebben ze de doelpunten veel meer verdeeld over de selectie.”

Programma Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Conference League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen Conference League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Conference League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.