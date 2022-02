Voetbalpodcast | ‘PSV-Feyenoord in Tirana zou geweldig zijn’

PSV gaat zijn debuut maken in de Conference League. De Eindhovenaren komen net als Vitesse in actie in de tussenronde. Etienne Verhoeff blikt met Mikos Gouka vooruit op die duels, maar bespreken ook de Champions League-wedstrijden van woensdagavond.

Een zege voor Liverpool op Inter en een gelijkspel bij RB Salzburg-Bayern Munchen. ,,Je krijgt toch het gevoel bij die grote clubs dat het nog niet hoeft. Het moet pas later in het toernooi gebeuren’’, zegt Gouka. ,,De verwachting was dat Bayern van Salzburg wint, maar dat wordt 1-1. Er is nog geen schade en ze zullen het in München wel rechtzetten.’’

Het zijn de eerste wedstrijden in de knockout-fase waarin een uitdoelpunt niet meer dubbel telt. Het lijkt erop dat de wedstrijden hierdoor niet beter worden. Moet de UEFA niet kiezen voor het dubbel tellen van uitdoelpunten of één wedstrijd in plaats van twee? ,,Tijdens de eerste coronagolf hebben we een minitoernooi gehad op neutraal terrein over één wedstrijd in de Champions League. Dat had wel iets, maar gaat de UEFA nooit doen. Die spelen liever drie wedstrijden dan één. Het heeft alles te maken met geld.’

Conference League

PSV en Vitesse hopen de tussenronde van de Conference League te overleven en daarmee verder te gaan in Europa. Vooral voor PSV ziet Gouka geen problemen. ,,Als Vitesse ook doorgaat hebben we vier clubs in de volgende ronde. Dat maakt de kans op een Nederlands onderonsje alleen maar groter.’’

