Voetbalpodcast | ‘PSV gaat nog veel plezier beleven aan Vertessen’

In een nieuwe aflevering van onze voetbalpodcast gaat het over de ongekende week in Europa voor de Nederlandse clubs. Vier overwinningen en een nederlaag. Over de wedstrijden van Vitesse, AZ, PSV en Feyenoord praat presentator Etienne Verhoeff met verslaggever Maarten Wijffels en ze werpen ook een blik op het weekend in de eredivisie.

,,Wat opvalt deze week is dat Feyenoord veel doelpunten uit vrij spel maakt in vergelijking met PSV. Er mag wel meer groei zitten in het combinatiespel’’, begint Maarten Wijffels, die ook positieve dingen zag. Bijvoorbeeld Yorbe Vertessen. ,,Het gaat bij PSV altijd over de wissels van Schmidt. Ik zou zeggen: blijf lekker wisselen. Hij brengt Vertessen in en dan gebeurt er altijd wel iets. Dat heeft Schmidt goed gedaan.’’

Feyenoord won ook. In eigen huis was de ploeg van Slot te sterk voor Slavia Praag. ,,Maar Feyenoord is diep gegaan. Dat is ook een compliment voor de tegenstander. Maar ik ben benieuwd naar de gevolgen dit weekend. Ze spelen tegen Vitesse. Die hebben ook Europees gespeeld. Beiden in eigen huis. Is toch interessant hoe ze daar uitkomen.’’

In de eredivisie treft Ajax in de Arena FC Utrecht. Een beladen duel. ,,FC Utrecht in goede doen zou iets kunnen doen tegen Ajax. Maar Ajax speelde tegen Besiktas wel heel goed hoor. Dat was een muziekstuk. Als een harmonica schoof die ploeg in en uit elkaar.’’

Verder praten Verhoeff en Wijffels over het kwakkelende AZ, de zorgen van Koeman en Barcelona en de selectie van Louis van Gaal.

