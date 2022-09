Voetbalpodcast | ‘Sarina Wiegman als bondscoach van de Engelse mannen zou een geweldige stunt zijn’

De bondscoach van Engeland staat onder druk na de prestaties van de Three Lions de laatste weken. ,,Southgate was lange tijd de ideale schoonzoon in Engeland. Ik vraag me nu wel af of hij het WK gaat halen”, begint Mossou, waarna Verhoeff hem de suggestie van The Athletic voorlegt: Sarina Wiegman moet het gaan doen. ,,Ik zie het niet gebeuren, maar het zou een geweldige stunt zijn. Ik zou het toejuichen. Maar er is wel een enorm verschil tussen mannen- en vrouwenvoetbal.”