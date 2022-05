Voetbalpodcast | ‘Ten Hag heeft Ajax klaargemaakt voor internationale maatstaven’

,,Ik snap daar helemaal niets van’’, zegt Wijffels over het ontslag van Wormuth. ,,Hij is een ervaren trainer. Zijn trainershandboek is zo goed gevuld dat hij wel snapt hoe je hiermee moet omgaan.’’ Nu is het aan de assistent die Heracles door de promotie/degradatie play-offs moet halen. ,,Als Excelsior 1-0 voor zou komen, dan zie je gelijk hoe de relatie tussen de nieuwe trainer en de spelers is. Het is ‘God zegene de greep’. Dus Heracles moet eruit.’’