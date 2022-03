Voetbalpodcast | ‘Timber is onmisbaar geworden voor Ajax’

Ook de actualiteit komt aan bod. Willem II heeft een nieuwe trainer: Kevin Hofland. Acht duels heeft de Limburger om zijn waarde te bewijzen. ,,Vanuit Kevin Hofland begrijp ik het wel. Als je dan de kans krijgt om bij Willem II te beginnen snap ik het wel’’, begint Inan. ,,Maar redt hij het niet om ze in de eredivisie te houden dan kan dat ook gevolgen hebben voor zijn carrière. Bij dit soort beslissingen, acht wedstrijden voor het einde een nieuwe man aan te stellen, doet de clubleiding dit vaak om de supporters te pleasen . Zo van: we hebben er alles aan gedaan.’’

Ajax blinkt niet uit de laatste weken in de eredivisie. De vorm is ver weggezakt. Toch hebben de Amsterdammers vertrouwen voor het duel met Benfica vanavond. ,,Ten Hag haalde zelfs de cijfers al aan van 2022, waarin ze alleen verloren van Go Ahead Eagles. Het spel was niet altijd goed, maar het resultaat was er dan wel. Ook tegen Benfica uit.’’