Voetbalpodcast | ‘Twijfel of we nog wel kunnen verdedigen in de eredivisie’

Twee overwinningen en een gelijkspel. Het is het resultaat van de Nederlandse clubs in Europa gisteravond. In de AD Voetbalpodcast neemt Etienne Verhoeff met Johan Inan PSV, Feyenoord en AZ door. Ook kijken ze naar het eredivisieweekend. Is FC Volendam de ideale tegenstander voor Ajax dit weekend?

PSV moet wat laten zien tegen FC Zurich, na de 3-0 nederlaag bij Cambuur. En de ploeg uit Eindhoven liet wat zien: 1-5. ,,Van Nistelrooij heeft wat wissels toegepast in zijn basis. Nu moet je als trainer zeggen, met deze spelers ga ik verder. Ook al is het even wat minder tegen Heerenveen, wat kan, maar dan niet gelijk wisselen. Dat zijn in mijn ogen de beste trainers. Niet bij elk slecht resultaat spelers eruit halen”, aldus Inan.

Feyenoord leek op een zege af te stevenen. Maar verspeelde in de slotfase een 0-2 voorsprong tegen FC Midtjylland. ,,Het was een gemiste kans van Feyenoord. Had je hier gewonnen dan stond je met een been in de volgende ronde. Ik twijfel of we nog wel kunnen verdedigen in de eredivisie eerlijk gezegd na de wedstrijden deze week. Zoals Feyenoord het nu weggeeft, Ajax eerder deze week.”

Ajax treft in de eredivisie FC Volendam. Maar volgens Inan is geen enkele tegenstander makkelijk op dit moment voor de Amsterdammers. ,,Het driehoekje bij Ajax is er helemaal uit, daarmee speelden ze tegenstanders zoek. Elke opbouw begint bij Pasveer. En als hij de bal dan nog kwijt kan is dat prima. Maar dat lukt ook niet.”

