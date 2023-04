Voetbalpodcast | 'Zelfs Van Gaal of Guardiola zou het nu niet goed kunnen doen bij Ajax’

Een kraker in Engeland vanavond tussen Manchester City en Arsenal. De crisis in Amsterdam die maar doorgaat. Het succes van de jeugd van AZ en kleine clubs die zich verenigen in een lobbyclub. In de nieuwe AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff het met Maarten Wijffels.

Er werd door AZ onder 19 historie geschreven door de UEFA Youth League te winnen als eerste Nederlandse club. Wat zegt dat over de jeugdopleiding van AZ? Wijffels: ,,De lichting die nu speelt, daarvan heeft Wouter Goes het hele traject van tien jaar doorlopen. De vraag is nu of dat over een paar jaar een speler voor Real Madrid oplevert, maar het is zeker knap van AZ. Her en der werd wel gezegd dat de Alkmaarders met het oudste team speelden, maar de spelers van Real Madrid waren gemiddeld ouder.”

In Amsterdam staan ze momenteel in de rij om te vertellen dat het DNA uit de club is. En Edwin van der Sar wordt als schuldige aangewezen. In die strijd moet er ondertussen ook gekeken worden naar een trainer voor komend seizoen. ,,Geen één trainer kan het goed bij Ajax momenteel. Van Gaal of Guardiola ook niet. Dan nog zou er gezeur zijn als Ajax niet wint of als er niet goed genoeg wordt gevoetbald. Niets is goed momenteel.”

En Wijffels was bij een nieuwe lobbygroep van clubs in Europa. ,,De grootste lobbyclub in het Europees voetbal is deze week in Brussel gelanceerd. Ruim 1400 kleinere clubs hebben zich hierin verenigd, omdat de UEFA en de grote clubs nu vooral beslissen over voetbalzaken. Er waren tal van clubs aanwezig uit heel Europa, behalve uit Nederland. Daar werden wel opmerkingen over gemaakt door de andere clubs.”

