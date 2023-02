Voetbalpodcast | ‘Zet Obispo bij Union en hij kan een van de beste spelers van de Bundesliga zijn’

Het spektakel zoals dinsdag bleef uit in de Champions League, maar welke ploegen maakten indruk in de achtste finales? Verder: de kansen van Ajax en PSV in de Europa League en de ademhalingscoach. Etienne Verhoeff bespreekt het met Mikos Gouka in een nieuwe AD Voetbalpodcast.

,,Je hoopt iets te terug te zien van het voetbal van de avond ervoor. Maar dat is misschien wel tegen beter weten in”, begint Gouka zijn terugblik op de avond. ,,Wie indruk maakten tot nu toe? Real Madrid was geweldig. Ik vond Chelsea best goed spelen tegen Dortmund. City natuurlijk en Bayern Munchen vond ik heel lang goed totdat Mbappé erin kwam bij PSG. En Napoli. De stille reus en nooit genoemd bij de favorieten in Europa. Maar dat zou best wel eens kunnen.”

Ajax en PSV komen vanavond in actie in de tussenronde van de Europa League. Ruud van Nistelrooij hield op de afsluitende persconferentie hoop op een stunt. ,,Op voorhand is het voor PSV een verloren zaak. Ik snap dat Van Nistelrooij nog ergens hoop uit wil halen. Bij een normaal wedstrijdverloop is PSV uitgeschakeld of er moet een snelle goal komen of een rode kaart voor Sevilla.”

Het grote probleem van PSV zit achterin. ,,Dit PSV kan niet de nul houden tegen Sevilla. Ze hadden Obispo en Teze hoger ingeschat. Ik denk nog steeds wel dat als je Obispo bij Union Berlin neerzet, dan is hij een van de beste spelers in de Bundesliga. Dan heeft het ook te maken met de manier van spelen en het systeem. Alleen in Nederland moet je met ruimtes in je rug kunnen spelen, je moet goed kunnen koppen. Het totaalpakket moet je hebben.”

