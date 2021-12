Voetbalsters PSV hebben na nipte zege op Feyenoord minste verliespunten

Video Dusan Tadic begrijpt beslissing arbiter niet: ‘Ongelofe­lijk, dat was toch een goal?’

Ajax-aanvoerder Dusan Tadic was na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen Willem II (5-0) tevreden over het optreden van zijn ploeg, maar op een beslissing van de scheidsrechter was hij kritischer. ,,Ongelofelijk, dat was toch een goal”, refereerde Tadic bij ESPN naar de afgekeurde treffer van Sébastian Haller.

