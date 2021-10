Voetbaltrainer Koster adviseert raad van commissarissen Ajax

Willem Janssen na sensatione­le zege in Arena: ‘We wierpen ons allemaal voor de bal’

3 oktober Willem Janssen kon zijn geluk niet op nadat FC Utrecht het dit seizoen ongenaakbare Ajax in de Johan Cruijff Arena op een 0-1 nederlaag had getrakteerd. ,,Dit voelt echt geweldig”, reageerde de aanvoerder van FC Utrecht bij ESPN. ,,Je weet dat het een hele moeilijke opgave is, maar je moet er altijd in geloven.”