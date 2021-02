Volendam verspeelt twee punten op bezoek bij Eindhoven

KNVB blij met versoepe­ling voor jeugd tot 27 jaar: ‘Kleine, maar belangrij­ke stap’

23 februari Directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee van de KNVB is blij dat de leeftijdsgrens voor buitensporten in teamverband is verruimd van 17 tot 27 jaar. ,,Het is een kleine maar belangrijke stap dat er nu meer ruimte voor jongvolwassenen komt", reageert hij op de versoepeling van coronaregels voor jonge sporters.