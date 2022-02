Volendamse droom duurt maar voort, Excelsior-fenomeen Thijs Dallinga kan het nog steeds

Bilal Ould-Chikh bracht FC Volendam al vroeg op voorsprong, waarna Jong AZ via Mohamed Taabouni gelijkmaakte. In de 46ste minuut tekende Damon Mirani voor de winnende treffer.



FC Volendam verloor in oktober 2021 voor het laatst een competitieduel en dat is terug te zien in de stand. De ploeg van trainer Wim Jonk heeft nu liefst zeven punten meer dan naaste belager FC Emmen, dat vanavond met 0-0 gelijkspeelde bij Almere City. Volendam heeft wel een duel meer gespeeld.