Volgend seizoen videoscheidsrechter in eredivisie

Dat is besloten tijdens een buitengewone algemene vergadering betaald voetbal in Zeist.



De videoscheidsrechter wordt volgend seizoen eveneens ingezet vanaf de kwartfinales van de KNVB-beker, de strijd om de Johan Cruijff Schaal en de play-offs om Europees voetbal en de play-offs om promotie en degradatie. Videoscheidsrechters zullen volgend seizoen 324 wedstrijden vanaf een speciaal videocentrum in Zeist volgen.

Kosten

De KNVB draait de eerste twee seizoenen op voor de kosten van de videoscheidsrechters die zijn beraamd op 1,7 miljoen euro per jaar. De bedoeling is dat daarna ook de clubs gaan bijdragen. De nationale voetbalbond experimenteerde de afgelopen seizoenen al met videoscheidsrechters die beslissingen nemen over doelpunten, rode kaarten en strafschoppen. Hij mag ook beoordelen of de juiste speler een kaart heeft gekregen.

De KNVB maakt zich al jaren hard voor de komst van videoscheidsrechters op het hoogste niveau. ,,Daarom zijn we ook zo blij dat we volgend seizoen kunnen beginnen", lichtte directeur betaald voetbal Eric Gudde toe. ,,Het maakt het voetbal veel eerlijker. Dat wijzen alle cijfers ook uit. Daarom is het ook mooi dat de clubs unaniem voor de komst van videoscheidsrechters hebben gestemd."