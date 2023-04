Volgende ingreep Feyenoord: netten rondom het hele veld bij alle resterende thuisduels

Voetbalpod­cast | ‘Bij Ajax hebben ze er een potje van gemaakt’

PSV vecht zich langs Spakenburg en bereikt de finale van de KNVB beker. De onrust in Amsterdam wordt er niet minder om. Is Heitinga volgend jaar nog trainer of toch Peter Bosz? En wie is er nou favoriet? Feyenoord of Ajax. Verder FC Twente dat hoopt op Joseph Oosting. Etienne Verhoeff neemt het door met Johan Inan.