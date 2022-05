Volgende klap voor FC Utrecht: Bart Ramselaar maanden uitgeschakeld met knieblessure

,,Het is ontzettend zuur dat mijn meest productieve seizoen ooit op deze manier voortijdig tot een einde komt. Ik wilde niets liever dan in de komende weken, waarin de beslissingen vallen, belangrijk zijn voor de ploeg. Nu rest mij niets anders dan me volledig toe te leggen op mijn revalidatie, zodat ik zo snel mogelijk weer mijn bijdrage kan leveren aan het team", aldus Ramselaar.

Ramselaar kwam in 2019 over van PSV, dat hem in 2016 had weggehaald bij FC Utrecht. Dit seizoen maakte hij negen goals in 26 eredivisiewedstrijden. FC Utrecht staat zevende en kan zich op gaan maken voor de Europese play-offs.