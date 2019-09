Volgens Adri gaan ook Van Dijk en De Jong Sparta 1 niet halen

Statistieken Alles wat je moet weten voor Est­land-Nederland

11:21 Na de zege op aartsrivaal Duitsland ziet de EK-toekomst er voor Oranje plots heel wat zonniger uit. Maar de impact van de zege in Hamburg verdwijnt weer volledig als het Nederlands elftal vanavond in de A. Le Coq Arena in Tallinn niet wint van Estland. Dit moet je weten voor het treffen van vanavond (aftrap 20.45 uur).