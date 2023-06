Volledige selectie Oranje fit voor duel met Italië, troostfinale in Enschede nog niet uitverkocht

De jarige Jurriën Timber en Noa Lang zijn ook van de partij. De verdediger van Ajax is 22 jaar geworden. Lang is twee jaar ouder. Koeman geeft om 19.00 uur een persconferentie in Enschede, waar de troostfinale zondag wordt gespeeld. Hij zal daar zijn plannen voor het duel om de derde plaats toelichten.



De verwachting is dat Koeman zondag voor zijn beste elftal kiest. Oranje wil de finaleronde in eigen land niet alleen goed afsluiten. Het duel met Italië is ook een laatste test voor de belangrijke wedstrijden van september in de EK-kwalificatie tegen Ierland en Griekenland.