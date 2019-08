Voor je het weet is het weer crisis, maar tot die tijd: Hoera!

Het leek deze week wel Prijzenslag met Hans Kazàn. Misschien kent u dat nog: Prijzenslag was een dolblij, hysterisch vrolijk RTL4-programma uit de jaren 90, waarbij de tosti-ijzers en de wasmachines je oeverloos om de oren vlogen.



Het publiek zat er altijd zo driftig te klappen en te juichen, onvermoeibaar grijnzend, dat je je afvroeg hoe ze het volhielden. Maar gelukkig was daar dan Hans Kazàn, en die had goed nieuws, want Wim uit Delfzijl mocht ook naar beneden komen. ‘Kom maar naar beneden en sla je slag, Wim uit Delfzijl!’



Ik moest donderdagavond aan Prijzenslag denken, want het kon allemaal niet op. Ajax had zich nog maar net geplaatst voor de Champions League, of PSV, Feyenoord en AZ haalden ook nog lachend de poulefase van de Europa League. Verderop in Monaco werd eerst Frenkie de Jong verkozen tot beste middenvelder van het afgelopen Champions League-seizoen, en daarna Virgil van Dijk tot de beste speler van Europa. Het ene feestje was nog niet gevierd, of het volgende was alweer begonnen.



Het is nog maar twee jaar geleden dat PSV verloor van een club die Osijek heet, en Ajax van OGC Nice, en dat we van gekkigheid niet meer wisten waar het naartoe moest met dat voetbal van ons.