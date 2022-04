Vooral de bijzonder kalme reactie van Feyenoord na achterstand maakt indruk

Roger Schmidt met PSV op zijn hoede voor RKC Waalwijk: ‘Zou stom zijn RKC te onderschat­ten’

PSV-coach Roger Schmidt waakt tussen beide duels met Leicester City in voor onderschatting van RKC. Zijn ploeg ontvangt de Waalwijkers zondagmiddag in de Eredivisie. Vier dagen later volgt de return tegen Leicester in Eindhoven, met als inzet een plek in de halve finales van de Conference League.

8 april