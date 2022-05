Voorbereiding op Conference League-finale begint voor Feyenoord al in Deventer

Door Mikos Gouka



De competitie is voorbij, de voorbereiding op de finale van de Conference League is begonnen. De resterende competitiewedstrijden van Feyenoord tegen Go Ahead Eagles en FC Twente zullen volledig in het teken van de eindstrijd in het Albanese Tirana staan. Slot zal in Deventer veel spelers rust geven om de vermoeienissen van de afgelopen wedstrijden tegen Olympique Marseille en PSV te verwerken. Eigenlijk begint in De Adelaarshorst de weg naar Tirana pas echt.