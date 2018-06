Voordeeltje Oranjeloos-WK; Stefan de Vrij heeft tijd voor hug

Door Wietse Dijkstra



Op het moment dat Lionel Messi met Argentinië aan het WK begon, stond De Vrij voor de kantine van zijn oude club Spirit met engelengeduld op een podium om vrijwel alle spelertjes van de maar liefst 36 onder-11 teams één voor één een medaille om te hangen. De 26-jarige Oranje-international, die Lazio Roma verruilt voor Internazionale, nam voor iedereen de tijd. Voor een foto, een handtekening en soms zelfs een knuffel.



,,Het is leuk om je eigen toernooi te hebben’’, aldus de naamgever van de Stefan de Vrij Cup. ,,Dat is voor mij een hele eer. Dit jaar kan ik er voor het eerst zelf bij zijn. Twee jaar geleden had ik een bruiloft, van Bruno Martins Indi, en vorig jaar speelde ik nog met Lazio.’’



Hoewel Oranje er niet bij is, negeert hij het WK niet. ,,Gisteren was een hele leuke wedstrijd (Spanje – Portugal). Het is een lang seizoen geweest, dan is het wel lekker om in je vakantie je hoofd leeg te maken. Als er een leuke wedstrijd is dan kijk ik wel. En ik volg mijn teamgenoten Milonkovic bij Servië, Cáceres bij Uruguay. En Marokko met El Ahmadi. Of ik een persoonlijk favoriet heb? Nee. Ik denk dat Frankrijk en Brazilië het goed gaan doen. Zij zijn de grootste kanshebbers.’’



Onder de mislukte WK-kwalificatie van Oranje heeft hij een streep gezet. ,,Ik wil daar niet te veel over nadenken of over praten. Het is gebeurd. Heel teleurstellend, maar we kunnen er toch niets meer aan veranderen. Ik kan me er wel steeds slecht over gaan voelen, maar daar schiet ik ook niets mee op.’’