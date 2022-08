Voormalig speler van Telstar en Go Ahead Eagles vecht voor zijn leven na botsing met doelman

,,In deze moeilijke tijden gaan al onze gedachten uit naar Donny van Iperen”, meldt de club op de website. ,,De speler uit Nederland is overgebracht naar het ziekenhuis in Chisinau en krijgt medische verzorging. Donny, wees sterk, we bidden allemaal voor je.”



Van Iperen maakte zijn profdebuut bij Telstar, nadat hij in de jeugd had gespeeld voor AZ en Cambuur. Hij speelde daarna nog voor Go Ahead Eagles en voor AE Karaiskakis op het tweede niveau in Griekenland.



De club meldt dat het met meer nieuws komt zodra er meer bekend is over de medische situatie van Van Iperen.