Vooruitblik eredivisie: Excelsior moet opnieuw een wonder verrichten

Rechtstreekse handhaving is logischerwijs als hoofddoel gesteld in Kralingen, maar Excelsior is vastberaden om ook op het hoogste niveau haar stempel te drukken. Niet voor niets werd tijdens het trainingskamp het Ajax van 2018/2019 als voorbeeld genoemd. Frivool en onbevangen verrasten de Amsterdammers destijds met een plek in de halve finale van de Champions League. Ook Excelsior wil vermaken en verrassen, zoals het afgelopen seizoen met een middenmoterbudget in de Keuken Kampioen Divisie eveneens deed.