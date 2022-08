Vooruitblik eredivisie | FC Groningen (mét topscorer Strand Larsen) moet oude gewoonten afleren

Het eredivisieseizoen wordt vrijdag afgetrapt met Heerenveen - Sparta. In aanloop blikken onze clubwatchers vooruit op de nieuwe voetbaljaargang. In deze aflevering: FC Groningen.

Dat was even schrikken. Een dikke week geleden gaf Werder Bremen FC Groningen met liefst 6-1 klop. Doodeenvoudig legden de Duitsers de noorderlingen op de pijnbank, waardoor de wond van zeven nederlagen op rij in het slot van vorig seizoen weer werd opengereten. Trainer Danny Buijs nam afscheid met een negatief clubrecord, dat straks zelfs nog een extra zetje kan krijgen.

Zijn opvolger Frank Wormuth weet uit ervaring dat het tijd kost om bepaalde gewoonten af te leren en nieuwe patronen in te slijpen. Daarvoor zijn volgens de Duitser maanden nodig. Hij raakte daarom niet in paniek na het voetballesje van zijn landgenoten. Het spel tegen Osasuna afgelopen zaterdag (2-1 winst) kon al op meer applaus rekenen.

Het is natuurlijk best een overgang van de verbaal aanwezige Buijs naar de kalmere Wormuth, die in mei nog werd ontslagen bij het gedegradeerde Heracles. De komst van de nieuwe oefenmeester moet er in ieder geval toe leiden dat in de top van de club beter wordt samengewerkt. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus en Buijs lagen elkaar niet, zo werd vorig seizoen meermaals duidelijk.

Volledig scherm Frank Wormuth en Mark-Jan Fledderus. © Pro Shots / Paul Meima

Fledderus regelde voor Wormuth al voor de eerste training meerdere nieuwe spelers, van wie doelman Michael Verrips en Joey Pelupessy (tevens aanvoerder) een basisplaats krijgen. Een vraagteken vormt nu vooral de positie links achterin, waar het nog afwachten is of FC Groningen een eredivisiewaardige voetballer in huis heeft. Verder moet Fledderus spelers verkopen; de club heeft er te veel.

Wat opvalt bij de eerste elf is dat Neraysho Kasanwirjo wordt verbannen naar de rechterkant van de verdediging, terwijl hij afgelopen seizoen juist doorbrak in het centrum. Ook is het zoeken naar de meest ideale plek voor aanjager Tomáš Suslov. Wormuth experimenteerde al eens met hem als linksback, maar dat is vooralsnog geen serieuze optie. Hij lijkt voorin op de vleugel te gaan spelen.

Dat doet hij aan de zijde van Jørgen Strand Larsen, die in de aanval leiderschap moet tonen. Een transfer van de spits blijft evenwel boven de markt hangen, al heeft FC Groningen gezien de gezonde financiële situatie de luxe nee te zeggen tegen een miljoenenbod. Dankzij de verkoop van Bjorn Meijer aan Club Brugge heeft Fledderus al goed geboerd.

Speler om op te letten

Wat een pech had Radinio Balker vorig seizoen in de eerste trainingsweek van FC Groningen. Koud overgekomen van Almere City scheurde zijn voorste kruisband, waardoor het hele jaar aan hem voorbij ging. Nu is hij terug en ligt een basisplaats voor de sterke centrale verdediger in het verschiet.

Basisopstelling

Verrips; Kasanwirjo, Te Wierik, Balker, Määtä; Pelupessy, Duarte, Lundqvist; Ngonge, Strand Larsen, Suslov