Vooruitblik eredivisie | Na hemeltergend saai spel moet het dit seizoen anders bij AZ

Het eredivisieseizoen wordt vrijdag afgetrapt met Heerenveen - Sparta. In aanloop blikken onze clubwatchers vooruit op de nieuwe voetbaljaargang. In deze aflevering: AZ.

Door Nik Kok



De slechts via de play-offs afgedwongen plaatsing voor Europees voetbal maakte het afgelopen seizoen van AZ maar een klein beetje goed. De hele jaargang worstelde de ploeg met toch vooral onnodige nederlagen en hemeltergend saai kijkspel. De club die de laatste seizoenen zo fier de traditionele top-3 bestookte maakte even pas op de plaats en dat moet dit jaar anders.

AZ raakte deze zomer gangmaker en aanvoerder Owen Wijndal kwijt maar kocht daarnaast stevig in en dus mag er wat verwacht worden van de ploeg van trainer Pascal Jansen. Vorig jaar was er al de spectaculaire entree van Milos Kerkez op de linksbackpositie terwijl voor die positie ook Mees de Wit is aangetrokken van PEC Zwolle. Verrassender was de komst deze week van Riechedly Bazoer die het vertrek van Fredrik Midtsjø moet zien op te vangen op het middenveld. Het geeft Jansen bovendien meer mogelijkheden om soms 3-5-2 te proberen, een jaarlijks experiment dat niet vaak heel goed afloopt.

Volledig scherm Riechedly Bazoer, hier nog namens Vitesse in actie tegen zijn nieuwe club, tackelt Milos Kerkez. © ANP

Zinho Vanheusden kan dan bijvoorbeeld een van de drie verdedigers zijn. Van de Belgische verdediger weet iedereen dat het een groot talent is. ,,Als hij maar een keer fit blijft’’, zeggen die mensen er dan direct achteraan. Voor Jens Odgaard moesten miljoenen worden overgemaakt naar het Italiaanse Sassuolo. Van de Deen, vorig seizoen nog acht keer scorend voor RKC, verwacht AZ veel. De Zweed Mayckel Lahdo is er voor de iets langere termijn. De club zal er alles aan doen om Lahdo’s landgenoot Jesper Karlsson in elk geval te behouden. De in doelpunten en assists belangrijkste speler van de club miste de hele voorbereiding op het seizoen door een blessure. Transfertechnisch komt AZ dat dan misschien weer minder slecht uit.

Tijdens in elk geval het begin van het seizoen staat er bij AZ een andere doelman onder de lat. De Deen Peter Vindahl maakte bepaald geen onuitwisbare indruk en in de voorbereiding koos trainer Jansen dan ook voor Hobie Verhulst, een vrolijke jongen van de club die na jarenlange omzwervingen in de eerste divisie zijn droom moet gaan waarmaken op doel bij zijn lievelingsclub. Het maakt de renovatie van het nieuwe AZ compleet.

Speler om op te letten

Van Milos Kerkez konden de AZ-supporters in de play-offs voor Europees voetbal al een glimp opvangen. De Hongaar beviel zo goed dat hij het seizoen mag beginnen als basisspeler. En als hij dat zo doet als in die play-offs heeft niemand het binnenkort meer over Owen Wijndal. Snoeiharde tackle en een overweldigend loopvermogen en na de viering van het halen van Europees voetbal nu al een Instagramhit binnen de kleedkamer van AZ.

Opstelling AZ

Verhulst; Sugawara, Vanheusden, Martins Indi, Kerkez; Clasie, De Wit, Reijnders; Odgaard, Pavlidis, Karlsson.