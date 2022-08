Vooruitblik eredivisie: zo’n start als in 2020, dat wil FC Emmen nooit meer

De resultaten in oefenwedstrijden maakten daarnaast weinig indruk, met onder meer een nederlaag tegen De Graafschap, al is Lukkien ervaren genoeg om daar doorheen te kijken. Feit is dat de oefenmeester uit Veendam er wel van houdt om spelers met een krasje op hun ziel weer te laten glinsteren, zoals hij nu ook gaat proberen met spits Richairo Zivkovic. Hem kent hij nog uit zijn tijd bij FC Groningen. Sowieso leunt FC Emmen bij het verversen van de selectie op het netwerk van Lukkien. Zo is ook oude bekende Maikel Kieftenbeld weggeplukt uit het Championship. Hij moet voor stabiliteit zorgen op het middenveld.

Wat de kracht is van Emmen, moet nog blijken. Wellicht is in het elftal nog een rol weggelegd voor oud-Ajacied Lorenzo Ebecilio, die op proef is en hoopt een contract te verdienen. In de aanval is in elk geval plek voor Rui Mendes. De buitenspeler toonde vorig seizoen in de Keuken Kampioen Divisie aan over scorend vermogen te beschikken, hetgeen van groot belang is om te overleven in de eredivisie. Wat ook zeker helpt, is het enthousiasme op De Oude Meerdijk, waar als snel geen seizoenkaart meer te krijgen was.