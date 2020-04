Vrouw Arjen Robben hersteld van coronavirus

,,Gelukkig is ze weer hersteld, maar het was niet leuk”, vertelt Robben. ,,Ze heeft zich slecht gevoeld. Het ergste was de druk op haar borst en de ademhalingsproblemen. Geen fijn gevoel. Het duurt ook lang. Het is niet dat het na één of twee dagen beter gaat. We hebben twee weken thuisgezeten in quarantaine. Ik ben blij dat het niet té erg is geworden.”



Robben zelf testte, net als zijn kinderen, negatief op het coronavirus. ,,Gek genoeg wel. Het zou kunnen dat we het niet gemerkt hebben.”