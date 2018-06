Vrouwen Ajax pakken opnieuw de 'dubbel'

De Amsterdamse voetbalsters stonden bij rust met 2-0 voor. Verdedigster Stefanie van der Gragt opende in de twintigste minuut de score met een kopbal uit een hoekschop. Inessa Kaagman tikte kort voor rust de 2-0 langs de keepster van PSV. De ploeg uit Eindhoven bracht na een uur de spanning terug via invalster Vanessa Susanna, maar in de slotfase vloog een voorzet van Liza van der Most via een PSV-verdedigster in het doel.